Filmimuuseum kutsub pühapäeval perepäevale!

28. jaanuaril pakub Eesti Filmimuuseum võimalust osaleda nii eesti- kui ka venekeelsetel ekskursioonidel ning vaadata filme.

Filmimuuseum ootab suuri ja väikeseid huvilisi ekskursioonidele. Eestikeelne ringkäik algab kell 12.00 ja venekeelne kell 16.00. Mugavas kinosaalis saab vaadata Eesti filmiklassikat.

Lapsed on oodatud kell 14.00 algavale seansile, kus näidatakse 1961. aastal Elbert Tuganovi käe all valminud ning 2009. aastal digitaalselt taastatud animafilmi „Ott kosmoses“. Filmi kangelane on üleannetu poiss Ott, kes veedab oma koolitunde laiseldes ja sodides. Juhuse tahtel satub ta startivasse kosmoselaeva ja lendab maailmaruumi. Algavad põnevad ja isegi hädaohtlikud seiklused, mille jooksul Ott kogeb ammu tuntud tõde: ilma koolitarkuseta elus läbi ei saa. Film kestab 21 minutit.

Kell 14.30 on kavas täiskasvanutele Kaljo Kiisa kultusfilmi „Keskpäevane praam“ (1967) linastus, kus peaosades säravad Enn Kraam ja Ada Lundver. Juhan Smuuli stsenaariumis on katastroofifilmi ainest ja vaimukat dialoogi. Filmi läbimõeldud ja oskusliku pildikeele taga on operaator Jüri Garšnek ning helilooja on filmis kaasa lööv Eino Tamberg. Filmi kestab 75 minutit.

Filmid on eesti keeles, venekeelsete subtiitritega.

Ekskursioonidel ja filmiseanssidel osalemine muuseumipiletiga.

