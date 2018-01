Eesti Ajaloomuuseum sai riigikantseleilt talletamiseks Eesti eesistumise meened ja sümboolika

Neljapäeval, 18 jaanuaris andis Riigikantselei Eesti Ajaloomuuseumile üle valiku Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meenetest.

Lisaks oma igapäevasele tähtsusele muuseumina, on Maarjamäe loss kogu eesistumise vältel olnud kohaks, kus külalised tihti aega veetsid. Kuid Ajaloomuuseumil on au saada enda käsutusse ka eesistumisega seotud ajaloolised esemed.

Eesistumise korraldusmeeskonna juhi Piret Lilleväli sõnul anti ajaloomuuseumile üle valik esemetest ja sümboolikast, mis tähistasid Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste toimumiskohtasid: „Ajaloomuuseumile anname hoiule ka Kultuurikatlas toimunud kõrgetasemeliste ürituste ühisfotode taustaseinal olnud eesistumise logo ning ka ühe erilahendusega kõnepuldi,“ lisas Lilleväli.

Eesti Ajaloomuuseum sai eesistumise meened. Pildil Sirje Karis ja Piret Lilleväli Foto: Vahur Lõhmus, Eesti Ajaloomuuseum

„Eesti Ajaloomuuseumi ülesanne on olla oma rahva ja riigi mälu. Eesti tööd Euroopa Liidu Nõukogu juhtimisel on kõrgelt tunnustatud ning tegemist on ajaloolise sündmusega. Eesistumisega seotud meened jäävad alatiseks säilitamiseks muuseumi kogudesse, et aidata Eesti riigil ja rahval ka tulevikus paremini tunda ja väärtustada oma identiteeti, “ ütles Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis.

Eesti Ajaloomuuseum sai eesistumise meened Foto: Vahur Lõhmus, Eesti Ajaloomuuseum

Antud esemeid plaanib muuseum kasutada lähiajalugu käsitleval ajutisel näitusel ning korraldatavates haridusprogrammides.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meenete ja kingituste kontseptsioon käsitles peamiselt kolme teemat: Eesti kui digiriik, Eesti disain ja eesti toit. Lisaks arvestati meenete ja kingituste valikul praktiliste ja protokolliliste piirangutega nagu näiteks, et kingitus peab mahtuma käsipagasisse, ei tohi sisaldada vedelikke ning oleks praktiline. Riigikantselei tellimusel toodeti eesistumise jaoks keskselt kokku üle 100 erineva kujunduse ja lahendusega identiteedikandja. Esemete kogused ulatusid poole miljoni ühikuni.

Eesti Ajaloomuuseum sai eesistumise meened Foto: Vahur Lõhmus, Eesti Ajaloomuuseum

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe muuseumikompleksi avamiseni vabariigi 100. sünnipäeval teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!