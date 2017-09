AVALDA ARVAMUST | Milline on parim Eesti film läbi aegade?

Igal kodukootud filmil on Eesti ajaloos oma koht ning vähem kui kuu aja pärast saab kõik filmindusega seotud endale filmimuuseumis uue pesa. Selle suure sündmuse puhul otsustasime välja selgitada Eesti rahva lemmikfilmi!

Eesti filmiajaloos on nii mõndagi tähelepanuväärset. On filme, mis on meid naerutanud, nutma ajanud, õppetunde andnud või näiteks ajalugu teisiti vaatama pannud. Vahest isegi kõike korraga! On aeg välja selgitada, milline on aga Eesti rahva arvastes parim Eesti film.

Valisime välja 20 erinevat Eesti filmi. Nende seas on nii komöödiaid, draamasid, ajaloolisi kui ka ulmefilme. Lugejate ülesandeks jääb vaid välja valida vaid enda lemmik ning jagada küsitlust ka oma sõpradega! Tulemused avalikustame nädala pärast.

Vastajate vahel loosime välja 2 võitjat, kes koos sõbraga saavad minna uut filmimuuseumit külastama!

Eesti Ajaloomuuseumi vastvalminud filmimuuseum avab oma uksed külastajatele juba 4.oktoobril. Kuni avamiseni toome Delfi ja Forte koostöörubriigis Teieni põnevamad edasiminekud ning uudised muuseumi näituste ning eksponaatide kohta. Kõiki filmi- ja ajaloomuuseumi lugusid saad lugeda SIIT!

Edu hääletamisel!