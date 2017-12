Ajaloomuuseum kutsub tutvuma viisidega, kuidas säilitada esivanemate jäetud tekke, käterätikuid ja riideid!

Pildil on tikitud linik, mida kasutati 1930. aastatel pesukausi taga seinal. Valmistanud Marie Tamm-Jõgevest Tallinnast

Laupäeval, 9. detsembril 2017 algusega kell 13.00 toimub Maarjamäel Filmimuuseumis õpituba sarjast „ASJA ARMASTAJAD“. Vabaõhumuuseumi konserveerimisosakonna juhataja Marike Laht räägib lähemalt sellest, kuidas hoida ja puhastada vanu kodutekstiile. Ajaloomuuseumi tekstiilikoguhoidja Helle Avila näitab kauneid käsitööna valminud esemeid nagu tikitud linikud ja pitsilised käterätid.

Eesti Ajaloomuuseumis tekstiilikogus on ligi 5700 eset. Neist 70% on tekstiilesemed, ülejäänud osa moodustavad nahast, vildist jt materjalidest aksessuaarid.

Paljud mäletavad oma vanavanemate kodudest ilukäterätikuid tikitud sõnumitega nagu „Ära unusta mind“ või "Vara tööle, hilja voodi. Nõnda rikkust tuppa toodi". Selliseid esemeid leidub nii muuseumi kogus kui paljudes kodudes.

Seekord teemegi juttu 20. sajandi I poolel majapidamises kasutatud tekstiilist esemetest nagu käterätikud, tikitud seinavaibad, kootud voodikatted, laualinad, voodipesu jmt.

Õpitoas saab neist mõndagi oma silmaga näha ja uuritakse, kuidas need tekstiilesemed on säilinud. Konservaatori abiga saab vastuse küsimustele, kas tekstiilid säilivad igavesti, millised asjaolud mängivad säilitamise juures olulisimat rolli, millised on hoiustamisel tehtavad tüüpilised vead jpm.

Soovitame õpituba kõigile, kel kodus alles või kasutusel vanavanemate või veelgi varasemate põlvkondade linased käterätid, villased tikanditega vaibad või voodikatted, peenelt väljaõmmeldud linikud jmt. Saate häid nõuandeid, kuidas oma esemeid ka tulevastele põlvedele säilitada.

Loe veel

NB! Soovi korral võib kodust kaasa võtta mõne tekstiileseme, et saada spetsialistidelt konkreetseid nõuandeid.

Õpitoas osalemine maksab 3 eurot ning üritusele registreerimine toimub SIIN.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe muuseumikompleksi avamiseni vabariigi 100. sünnipäeval teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!