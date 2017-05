Ajaloomuuseum ja Kunstimuuseumi Niguliste muuseum korraldavad esmakordselt hauakambris põnevat laste öölaagrit "Öö muumiaga"

Eesti Ajaloomuuseum koostöös Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumiga korraldavad sel aastal esmakordselt eriti vägevat lastelaagrit, kus saavad kokku põnevus ja ärevus ning väärtuslikud teadmised.

Mis juhtub Niguliste muuseumi öölaagris? Avastatakse Niguliste muuseumi müstilisi salakäike, Suurgildi hoone varjatud kambreid ja teisi vanalinna hästi peetud saladusi.

Miks öölaager? Tallinna vanalinn varjab palju põnevaid lugusid. Siin on kurat pulmi pidanud, hertsogi muumia ringi kõndinud ja mitmed armastajad pimeduse varjus kohtunud. Need ja teisedki lood on aga nii põnevad, et neid saab jutustada ainult öösel.

Kas hirmus ei ole? Pisut ikka, sest öölaager lüüakse üles Niguliste hauakambris. Ent kõik ju teavad, et ööle järgneb alati hommik, sestap minnakse pärast vaimude tundi Pika Hermanni juurde, kus saab vaadata lipu heiskamist ja Pika Hermanni torni ronida.

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumi ühine öölaager „ÖÖ MUUMIAGA“ algab 19. juunil kell 17.00 ja toimub kuni 20. juuni hommikul 9.00-ni.

Laager on mõeldud lastele vanuses 9-12 aastat.

Rohkem infot ja registreerida saab SIIT!